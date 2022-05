HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SAF-Holland von 20,50 auf 18,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Lkw-Zulieferer könne wohl steigende Kosten zumindest teilweise an seine Kunden weitergeben und arbeite in Europa weiter unter voller Auslastung, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Kostenweitergabe könne SAF-Holland dabei helfen, seine bereinigte operative Marge in Richtung acht bis zehn Prozent zu bewegen./jcf/la



