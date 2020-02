NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Safran auf "Overweight" mit einem Kursziel von 156 Euro belassen. Kurzfristig seien die Chancen/Risiko-Profile im europäischen Zivilluftfahrtsektor weniger vorteilhaft, schrieb Analyst David Perry in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Langfristig bleibe er aber sehr optimistisch. Perry verwies auf die Auswirkungen des Coronavirus, die Probleme mit der Boeing 737 Max, Produktionskürzungen für Großraumflugzeuge und teils hohe Bewertungen. Positiv für den Sektor insgesamt seien indes die sehr starke Nachfrage nach Flugzeugen der Airbus A320-Familie sowie steigende Rüstungsausgaben in den USA und Europa in den nächsten zwei Jahren./ajx/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2020 / 22:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2020 / 23:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.