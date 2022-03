NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Safran nach dem Absturz einer Boeing 737-800NG in China auf "Underperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Die Aktien des Luftfahrt-Zulieferers und Triebwerksbauers Safran seien unter allen von ihr beobachteten europäischen Branchenwerten am stärksten von dem Unglück betroffen, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie verwies darauf, dass das mit GE betriebene Joint Venture CFM die in den Flugzeugen des Typs 737-800 verwendeten Triebwerke herstelle. Diese aber hätten eine hervorragende Zuverlässigkeitsbilanz. Zudem würden Triebwerksausfälle normalerweise keine so steilen Sturzflüge verursachen wie bei der abgestürzten Maschine beobachtet./la/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2022 / 14:55 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2022 / 14:55 / ET



