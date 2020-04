NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Saint-Gobain von 23,80 auf 23,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Ohne verstärkte Kostensenkungen müsse sie ihre Prognosen für den Baustoffhersteller reduzieren, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2020 / 16:48 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2020 / 16:48 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.