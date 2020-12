NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain auf "Overweight" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Dass die Aktie des Baustoffherstellers so schwach sei an diesem Freitag dürfte an Neuigkeiten rund um die irische Kingspan liegen, die wegen der Untersuchungen über den Brand im Londoner Grenfell Tower im Jahr 2017 im Fokus stehe, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Franzosen seien über ihr britisches Geschäft Celotex und ein von diesem Unternehmen verwendetes Produkt in den Fall verwickelt./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2020 / 14:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2020 / 14:37 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.