NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Salesforce von 260 auf 250 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der konjunkturelle Gegenwind dürfte das Wachstum des Softwarekonzerns beeinträchtigen, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Studie. Dennoch biete die Aktie weiterhin ein attraktives Chance/Risiko-Verhältnis./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2022 / 21:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2022 / 00:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.