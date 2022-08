NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Salesforce von 340 auf 320 US-Dollar gesenkt, aber die Aktie des Softwareanbieters auf der "Conviction Buy List"belassen. Die einstweilige Kursschwäche nach dem gesenkten Ausblick sei übertrieben gewesen, schrieb Analyst Kash Rangan in einer am Freitag vorliegenden Studie. So sei die Bestätigung des Margenziels für das kommende Jahr positiv hervorzuheben. Das Unternehmen verfüge über zahlreiche Stellschrauben, um die Profitabilitätsziele zu erreichen./mf/ajx



