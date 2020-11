NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Salesforce anlässlich Spekulationen über eine mögliche Slack-Übernahme auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 234 US-Dollar belassen. Ein Kauf von Slack wäre gut für den Umsatz von Salesforce, hätte aber nicht den selben Effekt auf Ergebnisebene, schrieb Analyst Mark Moerdler in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Mit einem Börsenwert von nun rund 21 Milliarden Dollar wäre der Kommunikationsdienst für Arbeitsgruppen die größte Übernahme für den Softwarekonzern. Der finale Kaufpreis dürfte noch höher liegen./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2020 / 18:30 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2020 / / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.