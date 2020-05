ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Salesforce nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Zwar könnte manch einer das Ausmaß der Kappung der Umsatzprognose als Enttäuschung auffassen, doch gehe das Management wohl eher konservativ an die Sache heran, schrieb Analyst Brad Zelnick in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Unternehmenssoftware-Spezialist dürfte überproportional von der voraussichtlich beschleunigten digitalen Transformation profitieren, wenn die Weltwirtschaft sich von der Corona-Krise wieder erhole./tav/edh





Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2020 / 02:35 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



