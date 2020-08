ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Salesforce nach Zahlen von 200 auf 245 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Softwareanbieter habe im zweiten Quartal eine starke Entwicklung verzeichnet, schrieb Analyst Brad Zelnick in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Umsatzentwicklung habe die führende Marktposition unterstrichen. Die Margenentwicklung zeuge von einem strafferen Kostenmanagement./mf/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2020 / 03:52 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.