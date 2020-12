NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Salzgitter AG von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 14 auf 24 Euro angehoben. Nach dem von heftigsten Verwerfungen seit 2009 geprägten Jahr für die weltweite Stahlbranche rechne er für 2021 mit einer wieder steigenden Nachfrage sowie mit steigenden Stahlpreisen, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Donnerstag vorliegenden europäischen Sektorstudie. Dabei ziehe er auf kohlenstoffhaltigen Stahl ausgerichtete Unternehmen solchen vor, die ihren Schwerpunkt im Bereich Edelstahl hätten./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2020 / 12:11 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2020 / 19:05 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.