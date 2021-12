NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Salzgitter AG von 36 auf 35 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Alan Spence gibt sich in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zuversichtlich für europäische Stahlunternehmen mit Blick auf das Jahr 2022. Die Bilanzen der Konzerne seien stark, die Gewinnmargen im Stahlgeschäft hoch und der Gegenwind seitens des Betriebskapitals lasse nach. Positiv gestimmt ist der Experte insbesondere für Hersteller von Kohlenstoffstahl, während es bei Edelstahl eher ausgeglichen ausschaue. Seine Favoriten sind ArcelorMittal, SSAB, Acerinox und Vallourec. Die niedrigeren Kursziele für die Aktien der Stahlkonzerne in seiner Studie begründete er mit angepassten Rohstoffpreisprognosen./mis/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2021 / 09:17 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2021 / 19:05 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.