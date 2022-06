MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Salzgitter AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Börsenwert des Stahl- und Röhrenproduzenten entspreche mit gut 1,5 Milliarden Euro in etwa dem geschätzten operativen Gewinn (Ebitda) in diesem Jahr, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die am Vortag erhöhte Gewinnprognose lasse darauf schließen, dass der Konzern über Puffer verfüge, die von einer guten Nachfrage und hohen Preisen in den vergangenen Monaten herrühren könnten./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2022 / 07:19 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.