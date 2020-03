NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Salzgitter AG von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft, das Kursziel aber von 12,50 auf 10,00 Euro gesenkt. Nach den Marktverwerfungen wegen der Coronavirus-Pandemie habe er seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) von Stahlherstellern aus der EU für 2020 und 2021 um jeweils bis zu um 20 Prozent gekappt, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Montag vorliegenden Studie. Vieles sei inzwischen eingepreist. Für Salzgitter verwies er auf den 50-prozentigen Kurseinbruch seit Jahresbeginn und dessen zugleich starke Bilanz./ck/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2020 / 16:39 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2020 / 20:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.