FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Salzgitter AG nach endgültigen Zahlen zum vierten Quartal von 20 auf 22 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Neu im Vergleich zu den vorläufigen Daten und positiv sei der Einsatz des Betriebskapitals durch den Stahlhersteller gewesen, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er erhöhte die Schätzungen für den operativen Gewinn (Ebt) für dieses und das kommende Jahr um 6 bis 18 Prozent./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2021 / 08:58 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.