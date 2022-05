FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Salzgitter AG nach endgültigen Zahlen von 54 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Dirk Schlamp ermittelte den neuen fairen Wert im Zusammenhang mit einer Überprüfung aller Unternehmensteile, wie er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb. Er rechnet jedoch mit einer Fortsetzung der positiven Gewinnentwicklung beim Stahlkonzern, sodass mit einem Halbjahresergebnis in Rekordhöhe und einer erneuten Prognoseanhebung zu rechnen sei. Das Preisniveau bei Walzstahl sollte zudem hoch bleiben./tav/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2022 / 10:24 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2022 / 10:37 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.