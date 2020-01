NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Salzgitter AG von 13,50 auf 12,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Mit Blick nach vorn macht Analyst Alan Spence in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie ein positiveres konjunkturelles Umfeld, eine Trendwende der Preise sowie ein Ende des Lagerabbaus aus. Diese Aspekte dürften auch die Ausblicke der europäischen Stahlhersteller beherrschen. Mit den Schätzungen für das vierte Quartal 2019 des niedersächsischen Stahlherstellers liegt Spence derweil deutlich unter den Markterwartungen wegen Abschreibungen und Restrukturierungskosten./bek/ag



