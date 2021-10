NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Der französische Pharmakonzern dürfte im vierten Quartal positive Daten zu dem Krebspräparat Amcenestrant vorlegen, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Auch zu dem Corona-Impfstoff seien neue Angaben zu erwarten. Dies könne förderlich sein für die Anlegerstimmung./mf/tih



