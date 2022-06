NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 124 Euro belassen. Es sei eine negative Nachricht, dass die US-Arzneimittelbehörde FDA die Studien mit dem Medikament Tolebrutinib wegen Leberschäden teilweise ausgesetzt habe, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Mittel sei weithin als einer der wichtigsten Wirkstoffe in der klinischen Spätphase der Sanofi-Pipeline angesehen worden. Der Experte wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sich auch Konkurrenzprodukte in weit fortgeschrittener Entwicklung befänden./tav/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2022 / 08:14 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.