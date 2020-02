FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert je Sanofi-Aktie nach Quartalszahlen von 89 auf 96 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Beim Ergebnissprung habe die Arretierung der Kosten mitgeholfen, schrieb Analyst Elmar Kraus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dadurch sei der etwas schwächer als erwartet ausgefallene Umsatz in den Hintergrund getreten. Das immunologische Medikament Dupixent setze seinen Siegeszug kontinuierlich fort und dränge das ehemals dominierende Diabetesgeschäft aus dem Rampenlicht./ajx/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2020 / 09:50 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2020 / 09:56 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.