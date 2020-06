ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Sanofi nach einer Telefonkonferenz zum Onkologie-Kongress ASCO auf "Outperform" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Der Pharmakonzern habe die kommerziellen Chancen und differenzierenden Vorteile von vier Krebsmitteln untermauert, schrieb Analyst Trung Huynh in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aus seiner Sicht bleibt Sanofi aufgrund der derzeit niedrigen Bewertung und einer erwarteten Verbesserung der Renditen eine der besten Anlagemöglichkeiten in der Pharmabranche./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2020 / 20:55 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2020 / 04:03 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.