NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Sanofi vor den am 6. Februar erwarteten Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Er erwarte starke Zahlen für das vierte Quartal 2019, schrieb Analyst Mark Purcell in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Jedoch dürfte der Fokus auf dem Ausblick für 2020 liegen. Dem sehen die Anleger mit Sorge entgegen, was sich im aktuell schwächelnden Aktienkurs des Pharmaherstellers widerspiegele. Er erwarte wegen des gesamtwirtschaftlichen Gegenwinds eine konservative Prognose für das Jahr 2020./ssc/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2020 / 12:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



