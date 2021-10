NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Markt scheine vor den im Schlussquartal erwarteten Studiendaten zum Brustkrebsmedikament Amcenestrant von einer Enttäuschung auszugehen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit dem jüngsten Kursrutsch sei das Chance-Risiko-Profil der Aktie nun positiv. Sollte das Mittel überzeugen, gebe es vom aktuellen Kursniveau viel Luft nach oben. Neben Amcenestrant könnten die Markterwartungen auch für andere Mittel wie Dupixent und Nirsevimab steigen./tav/mis



