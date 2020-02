LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Sanofi nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Die im vierten Quartal übertroffene Prognose beim Gewinn pro Aktie sei unter anderem durch Einmaleffekte bedingt, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Prognose des Pharmaherstellers für 2020 entspreche den Erwartungen, jedoch sehe es an anderer Stelle eher gemischt aus./ssc/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2020 / 08:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2020 / 08:06 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.