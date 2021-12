ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Santander nach einem Treffen mit dem Finanzchef auf "Buy" mit einem Kursziel von 4,35 Euro belassen. Der Vorstand strebe einen bereinigten Nettogewinn von 9 Milliarden Euro im kommenden Jahr an, was 10 Prozent über seinen Schätzungen und noch deutlicher über den Markterwartungen liege, schrieb Analyst Ignacio Cerezo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach der jüngsten Schwäche erscheine die Aktie der spanischen Bank vor diesem Hintergrund unverhältnismäßig günstig. Auf dem aktuellen Niveau gebe es erhebliches Aufwärtspotenzial./tav/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2021 / 13:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 13:59 / GMT



