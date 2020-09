NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Santander auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2,60 Euro belassen. Die günstige Bewertung stütze den Aktienkurs, und die spanische Bank könne dank ihrer internationalen Aufstellung gut diversifizierte Gewinne vorweisen, schrieb Analystin Sofie Peterzens in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Allerdings dürfte die harte Kernkapitalquote (CET1) durch die Umsetzung schärferer Kapitalvorschriften für Banken (Basel IV) sinken. Zudem könnten Rückstellungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie höher als erwartet ausfallen. Peterzens bleibt für die spanischen Geldhäuser insgesamt vorsichtig./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2020 / 18:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2020 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.