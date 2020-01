ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Santander auf "Outperform" mit einem Kursziel von 4,50 Euro belassen. Mit Blick auf die Veröffentlichung der Zahlen Ende Januar nehme sie kleinere Veränderungen an ihrer Prognose vor, schrieb Analystin Andrea Unzueta in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie erwarte, dass die Gewinne im vierten Quartal den Markterwartungen entsprechen werden./ssc/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2020 / 04:23 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



