NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Santander nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2,60 Euro belassen. Das zweite Quartal der Bank sei durch Sondereffekte beeinträchtigt worden, geht aus einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung des Instituts von Benjamin Toms hervor. Auf die Kapitalausstattung habe dies aber keinen Einfluss gehabt. Beim Ausblick gebe es Anzeichen einer Normalisierung der Kreditvergabe./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2020 / 01:50 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2020 / 01:59 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.