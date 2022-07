NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Santander nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 3,10 Euro belassen. Der enttäuschende Vorsteuergewinn der spanischen Bank werde durch den höheren Zinsüberschuss etwas kompensiert, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie sieht er als vergleichsweise, aber nicht extrem günstig bewertet an. Toms verwies auf die im Oktober anstehenden Präsidentschaftswahlen in Brasilien, wo Santander über die Hälfte seines Vorsteuergewinns erwirtschafte. Weder Amtsinhaber Bolsonaro noch sein aussichtsreichster Herausforderer Lula seien marktfreundlich. Es drohten populistische Ausgabeentscheidungen, um die Wähler zu beeinflussen./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2022 / 02:06 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2022 / 02:06 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.