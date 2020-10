NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 161 Euro belassen. Der Softwarekonzern ändere seine Strategie und richte den Fokus noch stärker auf Cloud-Lösungen, schrieb Analyst Julian Serafini in einer am Montag vorliegenden Studie. Neben der Cororna-Krise trügen nötige Investitionen in solche Angebote dazu bei, dass die bisher für 2023 gesteckten Mittelfristziele um ein bis zwei Jahre aufgeschoben werden./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2020 / 19:36 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2020 / 20:01 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.