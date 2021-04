SAP SE buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat SAP nach Eckdaten für das erste Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Analyst Mohammed Moawalla wertete die Resultate des Softwarekonzerns in einer am Mittwoch vorliegenden Studie positiv. Die Lizenzeinnahmen und das operative Ergebnis fielen besser als erwartet aus. Dem Cloud-Geschäft attestierte er zwar ein nur erwartungsgemäßes Wachstum. Doch die Umsätze mit Mietsoftware zeigten erste Signale einer Stabilisierung. Außerdem habe SAP die unteren Enden der Zielspannen für den Umsatz und das Cloud-Geschäft angehoben. Insgesamt sorgten die Resultate für ein wenig Erleichterung, auch wenn sie nur wenig Informationen dazu enthielten, wie gut die Angebote zum Umstieg von Lizenzen auf Mietsoftware angenommen würden. Hierzu erhoffe er sich von den am 22. April anstehenden, vollständigen Quartalszahlen mehr Aufschluss./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2021 / 05:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



