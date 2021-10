MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 144 Euro belassen. Wie Analyst Knut Woller in einer am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum dritten Quartal hervor hob, verspricht er sich genauso wie der Analystenkonsens von dem Softwarekonzern eine weitere Beschleunigung des Wachstums im Cloud-Geschäft. Den Wandel des Geschäftsmodells hin zu einem weniger volatilen Geschäft halte er derzeit für nicht im Kurs eingepreist./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2021 / 15:47 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.