NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 142 Euro belassen. Der Analyst Charles Brennan stufte die Eckdaten der Walldorfer in einer ersten Reaktion am Mittwoch als solide ein. Das Programm "RISE with SAP" zeige Erfolge./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2021 / 04:39 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2021 / 04:39 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.