ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat SAP von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 130 auf 147 Euro angehoben. Die Beschleunigung des Cloud-Geschäfts im kommenden Jahr dürfte die Neubewertung der Papiere der Walldorfer weiter antreiben, schrieb Analyst Michael Briest in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet für 2022 mit einer Wachstumsrate über Plan hinsichtlich der Ziele für 2025./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2021 / 21:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.