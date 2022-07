FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SAP nach Quartalszahlen von 120 auf 115 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern habe stark abgeschnitten und außer im konjunktursensiblen Lizenzengeschäft die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Johannes Schaller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Transformation des Unternehmens in Richtung der Cloud mache sich bereits in einer robusteren Geschäftszusammensetzung bemerkbar, welche die Aktien antreiben sollte, sobald sich die Margen ab der zweiten Jahreshälfte verbesserten./gl/bek



