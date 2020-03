FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für SAP von 120 auf 109 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Einige Geschäftssegmente des Softwarekonzerns dürften vom gegenwärtig negativen Marktumfeld direkt betroffen sein, geht aus einer am Mittwoch vorliegenden Studie des Instituts hervor. Die Analysten reduzierten ihre Gewinnprognose (EPS) für 2020 um 7 Prozent und jene für die Folgejahre um jeweils 5 Prozent./edh/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.