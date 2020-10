FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für SAP von 160,00 auf 128,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Rücknahme der kurz- und mittelfristigen Ziele habe in ihrem Ausmaß überrascht, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Nachfrage laufe verhalten, der Ausbau des Cloud-Geschäfts erfordere weitere hohe Investitionen und das lukrative Softwarelizenz-Geschäft schwäche sich deutlicher ab als befürchtet. Er reduzierte deshalb seine Schätzungen vor allem für die Jahre 2021 bis 2023 deutlich, sieht die SAP-Strategie aber trotz des Rückschlags als zielführend an./edh/heEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2020 / 15:27 / MEZ





