ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP auf "Neutral" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Das Wachstum mit Cloud-Lösungen errege nach wie vor große Aufmerksamkeit, schrieb Analyst Michael Briest in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sei aber der Meinung, dass Anleger das vergangene Jahr des Softwarekonzerns umfassender betrachten sollten. Die Sorgen um die Profitabilität ließen nach. Er warte aber auf Beweise für eine geschäftliche Wiederbelebung und einen besseren Cashflow./tih/ajx



