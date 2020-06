NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für SAP auf "Outperform" mit einem Kursziel von 126 Euro belassen. Analyst Mark Moerdler beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie mit der Frage vieler Investoren nach dem globalen Marktpotenzial für Cloud-Lösungen. Dieses variiere von 136 Milliarden US-Dollar in einem gedämpften Umfeld bis hin zu 554 Milliarden. Er selbst gehe recht konservativ heran wegen der Möglichkeiten für Softwarekonzerne in China./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2020 / 03:59 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC



