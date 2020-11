NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für SAP von 159 auf 124 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Outperform" belassen. Der Markt habe nach Bekanntgabe der jüngsten Quartalszahlen und der deutlich trüberen langfristigen Aussichten überreagiert, schrieb Analyst Mark Moerdler in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Anleger sollten nun einen günstigen Einstiegszeitpunkt suchen, aber die Anlagestory nicht verpassen./la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2020 / 02:06 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.