LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für SAP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Nach dem Kursverfall des europäischen Softwaresektors wegen des neuartigen Coronavirus biete sich Anlegern nun die Chance zum Positionsaufbau bei Aktien von Unternehmen, die mit langfristigen Wachstumstreibern und attraktiven Zukunftsaussichten glänzten, schrieb Analyst James Goodman in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Explizit nannte der Experte in diesem Zusammenhang die Papiere von SAP, TeamViewer und Avast./edh/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2020 / 21:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2020 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.