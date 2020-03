LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für SAP von 150 auf 120 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Walldorfer Softwarekonzern sei in Zeiten der Corona-Krise ein Fels in der Brandung und damit ein "Top Pick", schrieb Analyst James Goodman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte kürzte zwar seine Schätzungen, geht aber davon aus, dass SAP die Lage meistern dürfte./ag/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2020 / 23:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2020 / 05:00 / GMT



