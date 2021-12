NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für SAP in einem Ausblick auf 2022 von 138 auf 142 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Adam Wood geht laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie zur europäischen Technologiebranche davon aus, dass Amadeus IT, Sage und auch SAP ihr Umsatzwachstum beschleunigen werden. Diese Aktien seien zudem attraktiv bewertet. Für den Software-Konzern SAP verwies er auf das sich beschleunigende Cloud-Abonnentenwachstum./ck/nas





