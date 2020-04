NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat SAP von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das neue Kursziel mit 107 Euro angegeben. Der Softwarekonzern stehe angesichts des aktuell schwierigen Wirtschaftsumfelds womöglich länger vor Herausforderungen als gedacht, schrieb Analyst Alex Zukin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So geht er davon aus, dass der Wettbewerb im Cloudgeschäft zunehmen und das Wachstum dort beim Konzern im Laufe des Jahres rückläufig sein dürfte. Auch die jüngsten Managemententscheidungen könnten sich negativ auf den Verkauf auswirken./tav/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2020 / 19:36 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2020 / 19:36 / ET



