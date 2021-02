FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Sartorius nach Zahlen zum Schlussquartal 2020 von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 350 auf 490 Euro angehoben. Der Pharma- und Laborausrüster habe einmal mehr außerordentlich gute Zahlen vorgelegt und die Markterwartungen schon fast wie gewohnt erneut übertroffen, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Der extrem starke Auftragseingang lasse eine Fortsetzung des guten Wachstums 2021 und darüber hinaus erwarten./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2021 / 08:22 / GMT





