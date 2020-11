NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Sartorius mit Blick auf 2021 von 335 auf 390 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sowohl der Laborausrüster und Pharmazulieferer Sartorius als auch seine französische Tochter Stedim (DIM) dürften weiterhin unter anderem von einer starken Nachfrage in der Sparte Bioprocess Solutions (BPS) profitieren, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er rechne mit einem mehr als 20-prozentigen Umsatzwachstum, schrieb Vosser auch unter Verweis auf Covid-19 bezogene Umsätze./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2020 / 00:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2020 / 00:21 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.