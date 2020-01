FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen auf "Reduce" mit einem Kursziel von 128 Euro belassen. Der Pharma- und Laborzulieferer habe mit einem starken Jahresschluss die Markterwartungen übertroffen, schrieben die Analysten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Auftragseingang sei zwar ebenfalls stark gewesen. Gegenüber den beeindruckenden Neunmonatszahlen habe es hier jedoch wie erwartet eine Verlangsamung gegeben./mis/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

