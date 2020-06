ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Sartorius von "Neutral" auf "Sell" abgestuft, das Kursziel aber von 207 auf 212 Euro angehoben. Der Markt schätze die Geschäftsbereiche Bioprocess Solutions (BPS) und Laborprodukte (LPS) falsch ein, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Montag vorliegenden Studie. Der wirkliche Wachstumstreiber für das Unternehmen sei die Single-Use-Plattform als Teil von Sartorius Stedim. Aber inzwischen seien beide Aktien - Sartorius sowie Sartorius Stedim - zu teuer./tih/ag



