HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Schaeffler nach Zahlen auf "Halten" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Der Autozulieferer habe nach dem ersten Quartal auch im zweiten rote Zahlen geschrieben, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem monierte er, dass der Ausblick weiterhin unkonkret geblieben sei. Hoffnung komme dagegen insbesondere aus China, wo sich der Automarkt in den letzten Monaten recht vielversprechend entwickelt habe./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2020 / 11:09 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2020 / 11:13 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.