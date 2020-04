NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler vor der Quartalsberichtssaison der Autozulieferer auf "Hold" mit einem Kursziel von 5,50 Euro belassen. Der Fokus der Investoren dürfte auf die Bilanzen und den Mittelzu- beziehungsweise Mittelabflüssen der Unternehmen liegen, schrieb Analyst Sascha Gommel in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Insgesamt dürfte die Coronavirus-Krise bereits deutliche Spuren hinterlassen haben. Positiv sei immerhin, dass die Autobauer die Produktion in Europa und Nordamerika Ende April oder Anfang Mai wahrscheinlich langsam wieder hochfahren dürften./mis/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2020 / 14:42 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2020 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.